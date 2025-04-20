Eyüpspor'a Avrupa yolunda Rizespor çelmesi

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Claro’nun kendi kalesine attığı golle İkas Eyüpspor’u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Rizespor 37 puanla 13. sıraya yükselirken, Eyüpspor 50 puanla 4. sıradaki yerini korudu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor bu kritik maçtan 3 puanla ayrıldı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren gol İkas Eyüpspor'dan Claro'nun kendi ağlarını havalandırması sonucunda geldi.
Bu maçın ardından Çaykur Rizespor ligde 37 puanla 13. sırada yer aldı.
İkas Eyüpspor ise 50 puanla 4. sırada bulunuyor.