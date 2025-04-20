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Muğla'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Muğla'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Bir araç, kendisiyle aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek bir başka araçla çarpıştı. Korkunç kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Tolgahan Yaraşlı (22) yönetimindeki 20 AFK 573 plakalı hafif ticari araç, Marmaris-Muğla kara yolu Taşhan mevkisinde aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 48 BG 135 ile 48 AFE 106 plakalı araçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Türkay Elmalı (48) idaresindeki 48 EAP 468 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Yaraşlı kaza yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araçta bulunan Yasin Eren (23), otomobil sürücüsü Türkay Elmalı ve aynı araçtaki İsveç vatandaşı April Murphy Maria Cruz (42) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkay Elmalı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde refüjü aşarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması yer alıyor.

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