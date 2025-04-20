Trump’tan Dışişleri’nde radikal değişiklik planı

Donald Trump ve ekibi, Dışişleri Bakanlığında Afrika’daki büyükelçiliklerin kapatılması ve insan hakları, iklim değişikliği gibi alanlardaki birimlerin lağvedilmesini içeren kapsamlı bir taslak yönetmelik hazırladı.

Abone ol

New York Times (NYT) gazetesinin edindiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Dışişleri Bakanlığının uluslararası operasyonlarıyla ilgili "köklü değişiklikler" öngören bir taslak yönetmelik üzerinde çalışıyor.

AFRİKA'DA BÜYÜKELÇİLİKLER KAPATILACAK

Gazetenin haberinde, Trump yönetiminin hazırladığı taslak yönetmelikte, Dışişleri Bakanlığının Afrika operasyonlarının neredeyse tamamının kaldırılacağı, ABD'nin Afrika kıtası genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarının da kapatılacağı bilgilerinin yer aldığı iddia edildi.

ÇALIŞMALAR SONLANDIRILACAK

Ayrıca, taslakta, Dışişleri Bakanlığında iklim değişikliği ve mülteci sorunlarının yanı sıra demokrasi ve insan hakları endişeleriyle ilgilenen ofislerin çalışmalarının sonlandırılmasının planlandığı ileri sürüldü.

Haberde, söz konusu taslağın, Trump tarafından gelecek hafta içinde imzalanabileceği öngörüsüne de yer verildi.