BIST 9.317
DOLAR 38,10
EURO 43,49
ALTIN 4.076,87
HABER /  DÜNYA

Trump’tan Dışişleri’nde radikal değişiklik planı

Trump’tan Dışişleri’nde radikal değişiklik planı

Donald Trump ve ekibi, Dışişleri Bakanlığında Afrika’daki büyükelçiliklerin kapatılması ve insan hakları, iklim değişikliği gibi alanlardaki birimlerin lağvedilmesini içeren kapsamlı bir taslak yönetmelik hazırladı.

Abone ol

New York Times (NYT) gazetesinin edindiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Dışişleri Bakanlığının uluslararası operasyonlarıyla ilgili "köklü değişiklikler" öngören bir taslak yönetmelik üzerinde çalışıyor.

AFRİKA'DA BÜYÜKELÇİLİKLER KAPATILACAK

Gazetenin haberinde, Trump yönetiminin hazırladığı taslak yönetmelikte, Dışişleri Bakanlığının Afrika operasyonlarının neredeyse tamamının kaldırılacağı, ABD'nin Afrika kıtası genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarının da kapatılacağı bilgilerinin yer aldığı iddia edildi.

ÇALIŞMALAR SONLANDIRILACAK

Ayrıca, taslakta, Dışişleri Bakanlığında iklim değişikliği ve mülteci sorunlarının yanı sıra demokrasi ve insan hakları endişeleriyle ilgilenen ofislerin çalışmalarının sonlandırılmasının planlandığı ileri sürüldü.

Haberde, söz konusu taslağın, Trump tarafından gelecek hafta içinde imzalanabileceği öngörüsüne de yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cep telefonu kıran eski vekile 10 bin 800 lira ceza
Cep telefonu kıran eski vekile 10 bin 800 lira ceza
Fenerbahçe - Kayserispor / Canlı skor
Fenerbahçe - Kayserispor / Canlı skor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, şampiyonluğa ulaştı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, şampiyonluğa ulaştı
Muğla'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Muğla'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Bekir Bozdağ'dan, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret
Bekir Bozdağ'dan, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret
Angelina Jolie Gazze'ye desteğini yineledi: "Toplu mezar oldu"
Angelina Jolie Gazze'ye desteğini yineledi: "Toplu mezar oldu"
Başakşehir Gaziantep'i yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Kırmızı kartlar havada uçuştu
Başakşehir Gaziantep'i yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Kırmızı kartlar havada uçuştu
Bakan Yerlikaya Konya'da Yatırım Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı sonrası konuştu
Bakan Yerlikaya Konya'da Yatırım Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı sonrası konuştu
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti
 MHP'li Feti Yıldız'dan İnfaz Kanunu çağrısı
 MHP'li Feti Yıldız'dan İnfaz Kanunu çağrısı
Özgür Özel’den Paskalya Bayramı tebriği
Özgür Özel’den Paskalya Bayramı tebriği
Türk Dünyasına köprü olan dernek
Türk Dünyasına köprü olan dernek