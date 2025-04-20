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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, şampiyonluğa ulaştı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, şampiyonluğa ulaştı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe İstanbul Jet’i 75-67 mağlup eden Galatasaray Fuzul, seriyi 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Baştan sona üstün oynayan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir Spor Kompleksi’ndeki finalde rakibine fırsat tanımadı.

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 yenen Galatasaray Fuzul, şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında sarı-lacivertli rakibini Başakşehir Spor Kompleksi'nde ağırladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Fuzul, ilk çeyreğini 21-14 üstün tamamladığı müsabakada devre sonunda soyunma odasına 48-30 önde girdi.

Üçüncü çeyreği de 61-49 önde bitiren sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada sahadan 75-67 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Karşılaşmayı Galatasaraylı yöneticiler Metin Öztürk ve İbrahim Hatipoğlu ile Fenerbahçeli yöneticiler Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi, Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık, yerinde takip etti.

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