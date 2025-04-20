Fenerbahçe, Kadıköy'de uzatmalarda yıkıldı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti. Son dakikada gelen Kayserispor golüyle yıkılan sarı-lacivertliler puanını 72’ye yükseltirken, Kayserispor 37 puana ulaştı.

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Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 3-3 berabere tamamlandı. Maçta Sarı-lacivertli takımın gollerini 36. dakikada Anderson Talisca, 64. dakikada Allan Saint-Maximin ve 80. dakikada penaltıdan bir kez daha Talisca attı. Kayserispor'un gollerini ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Nazon ve 90+4. dakikada Talha Sarıaslan kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir 2 puan kaybetti. Mourinho'nun öğrencileri puanını 72'ye çıkardı. Birçok eksik oyuncusu bulunan Kayserispor da puanını 37 yaptı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında 3 puan arayacak. Kayserispor da evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe 3 - 3 Kayserispor

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı.

90' GOL! Kayserispor, Talha'nın golüyle skoru 3-3'e getirdi.

80' GOL! Fenerbahçe, Talisca'nın penaltı golüyle maçta 3-2 öne geçti.Gol - Talisca

78' Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını işaret etti. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

76' Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonu izlemeye gitti.

76' VAR kontrolü yapılıyor.

64' GOL! Fenerbahçe, Maximin'in golüyle yeniden skoru eşitledi, 2-2.

48'GOL! Kayserispor, Nazon'un golüyle maçta yeniden öne geçti, 2-1.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

İlk yarı bitti.

45'İlk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

42'Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda En Nesyri'nin yaptığı kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla dışarı gitti.

41'Saint Maximin, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi ancak Attamah araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

36' GOL! Fenerbahçe, Talisca'nın golüyle skoru eşitledi, 1-1. Soldan çizgiye inen Saint Maximin, ortasını yerden gönderdi. Kaleci Bilal topu sektirdi, boşa düşen topa son dokunan Talisca oldu ve Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

31'Mert Müldür, sol kanatta iki rakibinden topu kurtardıktan sonra ceza sahasına girdi. Milli oyuncu, topu ceza sahasına çevirmek isterken savunmada Attamah'dan kritik müdahale geldi. Korner.

29'KAÇTI! Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tadic, kale sahasında uygun pozisyonda olan En Nesyri'ye ortaladı. Faslı golcü müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı fakat top çerçeve ile buluşmadı, aut.

25'Fred'in orta alandan Kayserispor savunmasının arkasına sarkan En Nesyri'ye gönderdiği derin pasta meşin yuvarlak, kaleci Bilal'de kaldı.

15'DİREK! Sol kanatta topu alan Saint Maximin, sağ ayağıyla ortasını içeri yolladı. En Nesyri'nin kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

12'Sağ iç boşlukta topu alan Fred, ceza sahasına koşu gösteren En Nesyri'ye uzun top göndermek istedi. Savunma topu karşıladı.

10'Kayserisporlu oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Fenerbahçe savunmasında boşluk arıyor.

7' GOL! Kayserispor, Ramazan Civelek'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın derin pasına hareketlenen Ramazan, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün vuruşla topu ağlara yolladı.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Fenerbahçe - Kayserispor

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Carlos, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, En-Nesyri.

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon