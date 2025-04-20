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Acun Ilıcalı: Ortada bir suçlu varsa, biz de buna dahiliz

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4’te yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük yara alırken, Asbaşkan Acun Ilıcalı maç sonrası tüm sorumluluğu üstlendi ve taraftarlardan özür diledi.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Bellona Kayserispor'la 90+4'te gelen şok gol sonrası 3-3 berabere kaldı ve lider Galatasaray'la sürdürdüğü şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Sarı lacivertli taraftarların yönetim için istifa çağrılarında bulunduğu mücadele sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftarlardan özür dileyen Ilıcalı, şampiyonluk şanslarının çok zor olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR AKŞAM"

"Bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçemiz için taraftarımız için çok üzücü. Burada kaybedilen 2 puan ağır bir hasar."

"SORUMLULUĞU ALIYORUM"

"Şahsım ve yönetimim adına tüm sorumluluğu alıyoruz. Ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz, ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum."

"TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

"Bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok çok üzücü bir durum. Taraftarımızın üzüldüğünü biliyoruz. Biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz. Yönetim olarak biz üzgünüz, futbolcularımız üzgün.

Bazen olmayınca da olmuyor. Sayısız fırsat kaçıyor. Berabere bitebiliyor. Futbolun bir tarafı bu. Futbolda puan kaybı olmaz diye bir şey yok ama bu puan kaybı çok yıkıcı, çok üzücü."

"TARAFTARLARA BİR ŞEY DEMEK İSTEMİYORUM"

"Düşündüğümüz zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum, çok emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadro gücü olsun, teknik direktör olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyi yapmanıza rağmen bazen sonuçta futbol bu, her şey sahada belli oluyor. Hem üzgünüz, hem sorumluyuz, hem de özür diliyoruz taraftarımızdan. Taraftarımızın tepkisini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Onların kendi yorumları da kendi açılarından son derece haklı. Çok da bir şey demek istemiyorum."

"ŞANSIMIZ ÇOK ZOR"

"Altı hafta var. Şansımız çok zor gözüküyor. Biz ama taraftarımızla ve sonuç itibarıyla futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemize devam edeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz."

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