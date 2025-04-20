Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan ve Bakanlık ile Bakan Hakan Fidan'a yönelik asılsız iddiaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamada, mesnetsiz haberlere karşı yasal yollara başvurulacağı belirtilerek kamuoyunun bu tür karalama kampanyalarına itibar etmemesi istendi.

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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan asılsız iddiaları yalanladı ve yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan bir haberde, Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır" denildi.

O İDDİALAR YALANLANDI!

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan bir haberdeki iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan bir haberde, Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır. Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır. Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.