Mauro Icardi'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası olay paylaşım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti; lider Galatasaray farkı 5'e çıkarırken Mauro Icardi de maç sonrası arka arkaya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 3-3 beraberlik ile ayrıldı.

Bu sonuç ile birlikte lider Galatasaray, ezeli rakibi ile puan farkını 5'e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Kadıköy'deki mücadelenin ardından Mauro Icardi, arka arkaya yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti.

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