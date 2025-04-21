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Meteoroloji, tarih vererek uyardı: Önümüzdeki 7 güne dikkat

Meteoroloji, tarih vererek uyardı: Önümüzdeki 7 güne dikkat

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, çarşamba gününden itibaren tüm yurtta aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bu etkinin hafta sonuna kadar süreceğini açıkladı. Ankara, İstanbul ve İzmir’de de etkili olacak yağışlara rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde çarşamba günü itibarıyla gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini ve yağışların hafta sonuna kadar etkili olacağını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ve salı günü yurdun kuzeydoğu bölgelerinde yağış beklendiğini Çelik, salı akşam saatlerinde Ege'de yağış geçişi olacağını söyledi.

GÖK GÖRÜLTÜLÜ SAĞANAĞA DİKKAT!

Çarşamba gününden itibaren yurdun tamamında yağışın etkili olacağını aktaran Çelik, "Hafta sonuna kadar 4-5 gün boyunca aralıklarla gök gürültülü yağış etkili olacak." dedi.

Çelik, yurdun kuzeydoğu bölgelerinde hafta boyunca aralıksız yağış görüleceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışların 1 hafta boyunca devam edeceğini ifade etti.

Batı bölgelerde ise yağışların çarşamba gününden itibaren başlayacağını, yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olacağını bildiren Çelik, sıcaklıklarda herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını, mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Çelik, Ankara'da çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğine, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağış görüleceğine değinerek, "Başkentte en yüksek sıcaklık 20-22 derece civarında seyrediyor ancak salı günü lodosla 26 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklıklar Ankara'da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." diye konuştu.

İstanbul'da ise perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak görüleceğine dikkati çeken Çelik, şehirde en yüksek sıcaklıkların hafta boyunca 19 ile 21 derece arasında seyredeceğini dile getirdi.

Çelik, İzmir'de salı akşam saatlerinde yağış geçişi beklendiğini, perşembeden itibaren gök gürültülü sağanak görüleceğini ve sıcaklıkların 1 hafta boyunca 25 derece civarında olacağını kaydetti.

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