Kırkikindi yağmurları ikindi vakti gelecek 23 Nisan bayram havası hiç iyi değil
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 nisan bayram haftasının hava durumu raporunu yayımladı. 23 Nisan çocuk bayramında bir çok ilde yağmur var. Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Trabzon, Samsun dahil çok sayıda ilde bayramı yağmur altında kutlayacak. Kırkikindi yağmurları bu hafta tüm illere uğrayacak. Kırkikindi yağmurları Nisan ve Mayıs aylarında görülüyor ve 40 gün sürüyor.
TÜRKİYE bu hafta kırkikindi yağmurlarının etkisi altında olacak. 23 Nisan 2025 bayram günü ve haftanın havasını aktarmadan önce Kırkikindi yağmurları ne demek, kırkikinde yağmurları ne zaman başlar, ne zaman biter sorusu ile başlayalım. Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen yağışlara halk arasında kırkikinde yağmurları ismi verilmiştir. Nisan ayında başlayan kırkikinde yağmurları 40 gün sürer ve Mayıs ayında bitir. Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı için kırkıkinde olarak tanımlanır. Bunun bilimsel bir dayanağı olmasa da kadim halk bilgileri arasında yer alır ve genellikle doğru çıkar. Kırkikindi yağmurları ile doğa yeşerir ve en bereketli yağışlar görülür. Gelelim 23 nisan bayram haftasının havasına. Hemen her yerde bu hafta yağış görülecek.
21 Nisan 2025 hava durumu : Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahminlere göre bu hafta bir çok ilde kırkikinde yağmurları görülecek. Bugün doğu karadeniz ile doğu anadolu bölgesinin bir kısmında şiddetli yağış bekleniyor. Bu iller şöyle:
Ardahan, Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum...
22 Nisan 2025 hava durumu
Salı günü yağışlar yurdun bir çok bölgesine yayılıyor. İzmir'den Van'a kadar bir çok ilde kırkikindi yağmurları görülecek. Ege, İç Anadolu, batı Akdeniz ve doğu anadolu ile doğu karadenizin bir kısmında yoğun yağışlar var.
23 Nisan bayram havası
Çarşamba günü kutlanacak olan 23 Nisan çocuk bayramında Ankara'dan Ardahan'a kadar bir çok ilde yağmur var. 23 nisan bayramını yağmur altında kutlayacak olan iller arasında Bursa, Sakarya, Zonguldak, Bilecek, Samsun, Giresin, Ordu, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Kars, Van, Erzurum, Erzincan, Sivas, Ankara, Nevşehir, Kırşehir dahil bir çok il bulunuyor. 23 Nisan bayramında Trakya, Ege, Akdeniz, Güneydoğu anadolunun bir kısmı ile batı karadenizde güneş var. İstanbul'da da 23 nisan bayramı güneşli olacak.