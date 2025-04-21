Kırkikindi yağmurları ikindi vakti gelecek 23 Nisan bayram havası hiç iyi değil

TÜRKİYE bu hafta kırkikindi yağmurlarının etkisi altında olacak. 23 Nisan 2025 bayram günü ve haftanın havasını aktarmadan önce Kırkikindi yağmurları ne demek, kırkikinde yağmurları ne zaman başlar, ne zaman biter sorusu ile başlayalım. Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen yağışlara halk arasında kırkikinde yağmurları ismi verilmiştir. Nisan ayında başlayan kırkikinde yağmurları 40 gün sürer ve Mayıs ayında bitir. Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı için kırkıkinde olarak tanımlanır. Bunun bilimsel bir dayanağı olmasa da kadim halk bilgileri arasında yer alır ve genellikle doğru çıkar. Kırkikindi yağmurları ile doğa yeşerir ve en bereketli yağışlar görülür. Gelelim 23 nisan bayram haftasının havasına. Hemen her yerde bu hafta yağış görülecek.