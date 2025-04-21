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Edirne'de nehir kenarına gezmeye gitti kabusu yaşadı

Edirne'de nehir kenarına gezmeye gitti kabusu yaşadı

Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç, arkadaşı tarafından kurtarıldı.

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Arkadaşlarıyla nehrin kenarına gelen Berkant Açıkgöz (17) burada bir süre vakit geçirdikten sonra henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada sudan çıkmak için çabalayan Açıkgöz'e arkadaşı Gökay Erol yardım etti. Erol, nehir kenarındaki bir ağaçtan kırdığı dalı Açıkgöz'e uzatarak sudan çıkmasını sağladı.

Olay yerine gelen ambulansta yapılan kontrolde Açıkgöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis ekipleri de gencin ailesine haber verdi.

Gökay Erol, AA muhabirine, arkadaşının dengesini kaybederek suya düştüğünü söyledi.

Kendisinden yardım isteyen arkadaşını kurtarmak için çabaladığını anlatan Erol, "O sırada ağaçtan dal kırıp arkadaşıma uzattım ve kıyıya çektim. Lunaparka gidecektik, öncesinde gezmek için nehir kenarına geldik. Sonra da bu olayı yaşadık." diye konuştu.

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