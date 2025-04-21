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Beyoğlu'nda büfede yangın paniği

Beyoğlu'nda büfede yangın paniği

Beyoğlu'nda 6 katlı binanın giriş katındaki büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İstiklal Caddesi'ndeki 6 katlı binanın giriş katında bulunan büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle büfede yoğun duman oluştu.

Çevredekiler ve bekçiler yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında duman nedeniyle binada mahsur kalan bir çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye görevlilerinin çalışmasıyla söndürülen yangında büfede hasar oluştu.

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