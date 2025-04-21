Teşhis edilmeden öldüren hastalık! Doç. Dr. Kemal Karapınar akciğer kanserine ilişkin önemli bilgiler paylaştı

Türkiye’de giderek artan akciğer kanseri vakalarına dikkat çeken Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Kemal Karapınar, erken teşhis ve sigara kullanımının sonlandırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Doç. Dr. Karapınar, “Türkiye’de her yıl 30 bin yeni akciğer kanseri vakası tespit ediliyor. Ne yazık ki bu hastaların yalnızca yüzde 25’i ameliyat edilebiliyor” dedi.

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Akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanser türlerinden biri olup, özellikle erkeklerde ölüm oranlarının yüksek olduğu bir hastalık olarak öne çıkıyor. Gizli bir şekilde ilerleyen bu hastalık, genellikle belirti vermeden gelişiyor. Bu nedenle erken teşhis büyük önem taşıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar, akciğer kanserinin risk faktörleri, erken teşhis yöntemleri ve sigara kullanımının bu hastalık üzerindeki etkileri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

ERKEN TEŞHİS İÇİN TARAMALAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Akciğer kanserinin gizlice ilerleyen bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kemal Karapınar, özellikle 40 yaşın üzerindeki ve uzun süre sigara içen bireylerin mutlaka bir uzmana başvurmaları gerektiğini söyledi. Erken teşhis için akciğer tomografisi çektirilmesinin önemini dile getiren Doç. Dr. Karapınar, “Türkiye’de her yıl 30 bin yeni akciğer kanseri vakası tespit ediliyor. Ne yazık ki bu hastaların yalnızca yüzde 25’i ameliyat edilebiliyor. Akciğer kanseri genellikle erken evrede fark edilmez. Bu yüzden risk faktörü taşıyan kişilerde düzenli taramalar, hayat kurtarıcı olabilir.” dedi.

SİGARA VE HAVA KİRLİLİĞİ EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ

Sigara kullanımının akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıktığının altını çizen Doç. Dr. Karapınar, “Sigara, nargile ve elektronik sigara gibi tüm sigara ürünleri, akciğer kanserine yol açan etkenlerdir. Hava kirliliği, egzoz gazları ve fabrikalardan çıkan gazlar da riski artıran faktörler arasında yer alıyor.” dedi. Akciğer kanseri riskini en aza indirgemek için sigara kullanımının bırakılmasının çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Karapınar, “Sigara içmemek, kanser riskini azaltmada en önemli adım” ifadelerini kullandı.

ERKEN TEŞHİSLE KANSERLE MÜCADELE EDİLEBİLİR

Akciğer kanserinin ilerleyen aşamalarda ağızdan kanama veya bölgesel ağrılarla kendini gösterdiğini söyleyen Doç. Dr. Karapınar, erken teşhisin hayat kurtarabileceğini vurguladı. “Akciğer kanseri genellikle belirti vermeden ilerler. Bu yüzden düzenli taramalar ve erken evrede yapılan müdahaleler çok önemlidir.” diyerek, hastaların bir göğüs hastalıkları uzmanına veya göğüs cerrahına başvurmalarını tavsiye etti.