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İşte öğretmen ataması yapılacak branşlar! Başvurular bugün başlıyor

İşte öğretmen ataması yapılacak branşlar! Başvurular bugün başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başlayacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen için 76 branş belirlendi. Atama listesinin başında sınıf öğretmenliği yer aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldı" müjdesi verilmişti. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başlıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Öğretmen adayları başvurularını 5 Mayıs'a kadar Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapabilecek. Yurt genelinde ihtiyaç alanları tespit edildi. 15 bin öğretmen atamasında 76 branş belirlendi.

EN FAZLA ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla şu şekildi;

4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği
3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği
bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği
bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği
757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği

YURT GENELİNDE BRANŞ DOLULUĞU TESPİT EDİLDİ

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Akademisinde istihdam edilecek 10 bin öğretmen için ise takvim daha sonra duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusu ve atama yapılacak alanlar ile kontenjan listesi için TIKLAYINIZ

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