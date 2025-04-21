Türkiye'nin yerli ve milli ilk uydusu: Türksat 6A bugün hizmete alınacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bugün düzenlenecek törenle resmen devreye giriyor. 20 yıllık çalışmanın ürünü olan uydu, Türkiye'nin uydu kapsama alanını 3,5 milyar kişiden 5 milyara çıkaracak.

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Türkiye, uzay teknolojilerinde tarihi bir adım atarak ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı bugün resmen hizmete alıyor. Yaklaşık 20 yıllık birikim ve mühendislik çalışmasının ürünü olan Türksat 6A, Türkiye'nin uydu teknolojilerindeki bağımsızlığını pekiştirirken, küresel kapsama alanını da genişletecek.

ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH’in ortak üretimiyle hayata geçirilen uydu, bugüne kadar yalnızca ithalatla sağlanan birçok kritik teknolojinin yerlileştirilmesini sağladı. Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin uydu kapsama alanı, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı da içine alacak şekilde genişleyecek. Böylece mevcut 3,5 milyar kişilik erişim kapasitesi 5 milyar kişiye ulaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uydunun 12 günlük yolculuğunun ardından 42 derece doğu yörüngesine başarıyla yerleştiğini, tüm test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. 17 Şubat’ta gerçekleştirilen ilk test yayınıyla haberleşme kabiliyetlerinin doğrulandığını kaydeden Uraloğlu, Türksat 6A’nın en az 15 yıl süreyle hizmet vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Ankara Gölbaşı’ndaki Türksat Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenle Türksat 6A’nın resmen devreye alınması bekleniyor.