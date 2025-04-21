Aniden fırlayan altın fiyatları tarihi rekoru kırdı ünlü bankaların altın tahmini
Geçen haftayı sakinleşmiş gibi kapatan altın fiyatları 21 Nisan haftasına ani bir yükselişle başladı. Altın fiyatlarında sabahın erken saatinde yeni bir rekor geldi. Gram altının fiyatı aniden 4 bin 160 liranın üstüne sıçradı. Altının ons fiyatı da saat 10.00'ı bulmadan 3 bin 390 doları test ederek rekor tazeledi. Dünyanın 3 büyük bankasından gelen altın fiyatlarına yönelik tahminler de piyasalarda konuşuluyor. İşte bankalar ile İslam Memiş'in altın tahmini.
Altının ONS fiyatında rekor : Altın fiyatlarında tarihi bir rekor daha kırıldı. Dolardaki yeni bir zayıflık dalgası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri ve devam eden ticaret savaşı endişeleri altın fiyatlarını yükselten sebep oldu. Külçe altın, ons başına 3.385 doların üzerine çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı zamanda dolar, 2024 başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Oversea-Chinese Banking Stratejisti Christopher Wong, “Powell’ın görevden alınması, sadece merkez bankası bağımsızlığı ilkesini zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda ABD para politikasının siyasallaşma riskini artırır. Bu da piyasaları rahatsız eder” dedi. Wong’a göre, Fed’in güvenilirliği sorgulanırsa, dolara olan güven sarsılabilir ve altın dahil güvenli limanlara sermaye akışı hızlanabilir.
Çeyrek altın fiyatları : Gram altın fiyatları da ani yükselişle 4 bin 160 liranın üstüne çıktı. Saat 10.00 itibariyle altının gramı 4 bin 162 liradan işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 6.809 liraya çıktı. Cumhuriyet altına 27.144 lira, tam altın 27.532 TL, Yarım altın 13.618 TL, gremse altın altın fiyatı ise 68.883 lira oldu.
Altın fiyatları için bomba tahminler : Küresel belirsizliklerin artması ve güvenli liman talebinin güçlenmesiyle birlikte Citi ve ANZ, altın için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. ANZ, yıl sonu için altının ons fiyatını 3.600 dolara çıkarırken, Citi de üç aylık hedefi 3.500 dolara yükseltti.
Danimarkalı finans devi Saxo Bank ise altın tahminini güncelledi. Fiyatlarda kısa vadeli oynaklık beklenirken, Saxo Bank 2025 altın fiyat tahminini ons başına 3300 ABD dolarına yükseltti.