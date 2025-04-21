Aniden fırlayan altın fiyatları tarihi rekoru kırdı ünlü bankaların altın tahmini

Altının ONS fiyatında rekor : Altın fiyatlarında tarihi bir rekor daha kırıldı. Dolardaki yeni bir zayıflık dalgası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri ve devam eden ticaret savaşı endişeleri altın fiyatlarını yükselten sebep oldu. Külçe altın, ons başına 3.385 doların üzerine çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı zamanda dolar, 2024 başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Oversea-Chinese Banking Stratejisti Christopher Wong, “Powell’ın görevden alınması, sadece merkez bankası bağımsızlığı ilkesini zayıflatmakla kalmaz, aynı zamanda ABD para politikasının siyasallaşma riskini artırır. Bu da piyasaları rahatsız eder” dedi. Wong’a göre, Fed’in güvenilirliği sorgulanırsa, dolara olan güven sarsılabilir ve altın dahil güvenli limanlara sermaye akışı hızlanabilir.