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Kırklareli'nde süs havuzu faciası! Küçük çocuk ve 3 kişi elektrik akımına kapıldı

Kırklareli'nde süs havuzu faciası! Küçük çocuk ve 3 kişi elektrik akımına kapıldı

Kırklareli'nde bir çay bahçesinde 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybedip süs havuzuna düştü. Çocuk ve onu kurtarmak için havuza giren 3 kişi elektrik akımına kapıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi havuza girdi. Çocuk ve üç kişi, elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılan çocuk, ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bulut, hastane önünde bekleyen yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Olayın ardından polis ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Havuzda topraklama olmadığı tespit edildi

İşletme sahibi E.F. (38) gözaltına alındı. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda incelemede bulundu. Ekipler havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.

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