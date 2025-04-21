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DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Heyetteki isimler belli oldu

DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Heyetteki isimler belli oldu

DEM Parti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı. İmralı heyetindeki değişiklik dikkat çekti.

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DEM Parti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında geçen cuma yapılması planlanan görüşme, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlıktan dolayı ertelenmişti. DEM heyetinin Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmeden sonra İmralı'ya gitmesi bekleniyordu. Ancak takvimde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Öcalan'la görüşecekler

DEM Parti İmralı heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı. Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in yerine heyette değişiklik yapıldı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan veAsrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya doğru yola çıktılar." denildi.

Faik Özgür Erol, Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptığı tarihi görüşmede de yer almıştı.

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