BIST 9.293
DOLAR 38,20
EURO 44,28
ALTIN 4.169,61
HABER /  GÜNCEL

Dev ayakkabı markalarına ceza yağdı! Ürünlerde "domuz derisi" tespit edildi

Dev ayakkabı markalarına ceza yağdı! Ürünlerde "domuz derisi" tespit edildi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor ayakkabı giyim markaları New Balance, Vans ve Camper'a, bazı modellerinde "37% Pigskin" (domuz derisi) bulunması ve ayakkabı modellerinin bileşenlerinde eksik bilgilendirme nedeniyle ayakkabı devlerine ceza kesildi.

Abone ol


Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim markası New Balance, Vans ve Camper ayakkabı markalarının bazı modellerinde domuz derisi bulunduğunu tespit etti. Ayakkabı modellerinin bileşenlerinde eksik bilgilendirme nedeniyle ayakkabı devlerine ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim markasıları New Balance, Vans ve Camper ayakkabı markalarına ceza kesti.

Türkiye'de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi kullanıldığına dair bilgilendirmelerde, "37% Pigskin" (domuz derisi) ifadesine yer verildiği, bu itibarla içeriğinde domuz derisi bulunduğu değerlendirilen ürünlerin bileşenlerine yönelik eksik bilgilendirme yapıldığı tespit edildi.

NEW BALANCE, TÜRKİYE'DE BULUNAN SATIŞ SİTELERİNDEKİ AYAKKABI AÇIKLAMALARINDA EKSİK BİLGİLENDİRME YAPTI

İncelemelerde New Balance'ın Türkiye'deki internet satış sitesinde "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu ayakkabıların açıklamalarında yalnızca "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel ifadeler kullanıldığı görüldü.

Aynı ürünlerin yurt dışı uzantılı internet sitesinde yapılan bilgilendirmelerde ise "pigskin/mesh" (domuz derisi) ifadelerine yer verildi.

NEW BALANCE'A 1 MİLYON 730 BİN PARA CEZASI

İncelemeler sonucu "Reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde, bu husus reklamlarda açıkça belirtilir." hükmüne uyulmadığından dolayı New Balance markasına 1 milyon 730 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca, markanın yanıltıcı reklamlarının da durdurulmasına karar verildi.

VANS'A DA PARA CEZASI

Spor giyim ve ayakkabı markası Vans'a da aynı hükümden 863 bin 580 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aracının tavanına insan düştü sürücü hayatının şokunu yaşadı
Aracının tavanına insan düştü sürücü hayatının şokunu yaşadı
Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu Cem Küçük paylaştı
Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu Cem Küçük paylaştı
DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Heyetteki isimler belli oldu
DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Heyetteki isimler belli oldu
TÜRKSAT 6A bugün hizmete alınacak! Fahrettin Altun: Bu tarihi adım...
TÜRKSAT 6A bugün hizmete alınacak! Fahrettin Altun: Bu tarihi adım...
ABD, Yemen'i vurdu: 12 ölü
ABD, Yemen'i vurdu: 12 ölü
Papa Franciscus hayatını kaybetti
Papa Franciscus hayatını kaybetti
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Mondihome, Türkiye'de en büyük mağazasını Samsun'da açtı
Mondihome, Türkiye'de en büyük mağazasını Samsun'da açtı
Fenerbahçe borsada yatırımcısına gol yedirdi
Fenerbahçe borsada yatırımcısına gol yedirdi
Fethullah Gülen'in gerçek vasiyeti diye çıkarıldı Cevdet Türkyolu cemaate kondu
Fethullah Gülen'in gerçek vasiyeti diye çıkarıldı Cevdet Türkyolu cemaate kondu
Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Karısını öldüren de oğlu çıktı
Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Karısını öldüren de oğlu çıktı