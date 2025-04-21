VavaCars'a göre, ilk çeyrekte ikinci el otomobilde en çok satanlar belli oldu

VavaCars, yılın ilk çeyreğine ilişkin ikinci el otomobil satış verilerini analiz ederek pazardaki en çok tercih edilen segment ve modelleri yayımladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamada, VavaCars, derlediği piyasa verileriyle yılın ilk çeyreğine ait ikinci el otomobil satış trendlerini paylaştı.

Buna göre, bu dönemde B, C, D segmentlerinde ve SUV kategorisinde en fazla satılan marka ve modeller değerlendirildi. En çok satışı yapılan markalar Renault, Volkswagen ve Fiat oldu. Segmentler arasındaki kıyaslamada ise yüzde 51'lik satış oranıyla C segmenti ilk sırada yer aldı.

İkinci el otomobil pazarında C segmentinde, en çok satılan otomobiller Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla oldu. Öte yandan, C segmentinin toplam satışlarda üst sırada yer almasında, yakıt ekonomisi, geniş iç hacmi ve aile kullanımı için uygunluğu etkili olduğu tespit edildi.

B segment otomobiller şehir içi kullanım avantajıyla öne çıkıyor

B segment ikinci el otomobiller arasında ise en çok Renault Clio, Volkswagen Polo ve Hyundai i20 modellerinin satışı yapıldı. Kompakt yapıları, düşük yakıt tüketimi, şehir içi kullanım avantajları ve erişilebilir fiyat seviyeleriyle öne çıkan modeller, ikinci el otomobil pazarında tüketiciler tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Öte yandan, D segmentinde Volkswagen Passat tercih edilirken, Skoda Superb ve BMW 320 gibi segmentin geleneksel modelleri de öne çıktı.

Yılın ilk çeyrek verileri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla adet bazında hafif bir yükseliş yaşandığını gösterirken, D segmentinin istikrarını koruduğunu ortaya koyuyor. Konfor, geniş iç hacim ve uzun yol performansı, orta üst sınıfa olan ilgiyi canlı tutuyor.

SUV segmentinde Nissan Qashqai, Dacia Duster ve Volkswagen Tiguan modelleri en çok tercih edilen araçlar oldu. Ayrıca SUV segmentinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda adet bazında artış görüldü.

"C segmenti hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar tarafından tercih ediliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, son dönemde ikinci el otomobil pazarında, ekonomik ve yakıt tasarrufu sağlayan modellerin tercih edilme oranının arttığını belirtti.

Gözelekli, "C segmenti, geniş iç hacmi, aile kullanımı için uygunluğu ve çok yönlü kullanım imkanı sayesinde hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor ve pazardaki liderliğini sürdürüyor. Bununla gelişen teknolojiyle birlikte C segmenti araçların donanım seviyelerinin yükselmesi, bu segmentin cazibesini daha da artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.