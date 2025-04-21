Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu Cem Küçük paylaştı

Yazar Cem Küçük, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın savcılıktaki ifadelerini yazısına taşıdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, geçtimiz günlerde "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında Abbas'ın verdiği ifade kamuoyunda yankı uyandırdı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Bunların hepsi yalan olabilir mi?" başlıklı yazısında Abbas'ın ifadesinden bölümler aktardı:

“Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesinin arkasında Murat Ongun vardı.

- Londra’daki görüşmede, kullanılan teknolojinin eski olduğunu öğrenince şüphelendim.

- Ongun’un adamı Ertan Yıldız Dijital Müzeyi yapan firmadan 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL toplam 13 milyon 250 bin TL istedi.

- Bu rakam bana net bir şekilde iletildi.

- 2024 seçimlerine giderken tüm iştiraklerin katıldığı bir toplantıda medya fonu oluşturuldu.

- Kültür AŞ aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdi. Bu toplantıda tüm firmalara ne kadar ödeme yapılacağı Ertan Yıldız tarafından belirlendi.

- Hatta bazı şirketlerden ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması istendi.

- Ongun’un yanında projeye dâhil edilen bazı isimler Atina ve Berlin’de evler satın aldı.

- Barış Kılıç’ın Hollanda’da aldığı tekneyi Türkiye’ye nasıl getireceğini sordu.

- Kendi yardımcım da Moda’da kirada oturduğu evi satın aldı.”