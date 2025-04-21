Kimdir bu Keldaniler kökenleri ne? Avrupa'yı bırakan Keldaniler Aksu köyünü seçti
Keldaniler Şırnak'ın Aksu köyüne dönüşe geçince kökenleri ve dini inanışları ile merak konusu oldular. Avrupa'da yaşayan Keldaniler 1990'lı yıllarda terk ettikleri Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı, Cudi Dağı eteklerindeki Aksu köyüne dönmeye başladılar. Keldaniler, yaşadıkları bölge sebebiyle Kürt kökenli sanılsalar da aslında Nasturi ve Süryani kökenli olup 16. yüzyılda Katolik mezhebine geçmişlerdir. Keldaniler kendi aralarında Arapça veya Aramice konuşmaktadır.
Katolik Süryani olan Keldaniler, Avrupa'yı bırakıp Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Dağı eteklerindeki Aksu köyüne dönmeye başladılar. 35 yıl önce güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köye dönüş yapan Keldaniler kimlerdir? Keldaniler hangi dili konuşurlar aslen kökenleri nedir? Nüfusları 50 bine kadar düşen Keldaniler hakkında merak edilen bilgileri vererek başlayalım.
Keldaniler kimlerdir dinleri ve ırkları ne?
Keldaniler, yaşadıkları bölge sebebiyle Kürt kökenli sanılsalar da aslında Nasturi ve Süryani kökenli olup 16. yüzyılda Katolik mezhebine geçmişlerdir. Keldaniler kendi aralarında Arapça veya Aramice konuşmaktadır, ibadetlerini Süryanici yapmaktadırlar. Keldaniler, Katolik Süryaniler olarak da bilinirler. Süryanilerin Katolik kısmını oluşturan Keldaniler ismini Babilin yönetim dönemindeki Kaldi Hanedanından almıştır. 1553 yılında kurulan ve Keldani Kilisesi adı verilen bu kilise, Papa'nın otoritesini kabul eder. Bu tarihten sonra Katoliği benimseyen Doğu Kilisesi Hristiyanlarına da Keldani adı verilir. Keldanilerin dünya üzerindeki nüfusu 50 bine yakındır. Türkiye'e Diyarbakır, Mardin ve Şırnak bölgesinde yaşarlar.
Keldanilerin dönüş yaptığı köy
35 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Dağı eteklerindeki Aksu Köyü'nü güvenlik sebebiyle terk eden Keldaniler, Avrupa ülkelerine yerleştiler. Köylerini bir türlü unutamalan Keldaniler şimdi geri dönüyorlar. Avrupa'yı bırakıp Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Dağı eteklerindeki Aksu Köyüne göç eden sakinlerinden 70 yaşındaki Petrus Karatay da bunlardan biri. Karatay önce İstanbul'a gitti, bir süre sonra da Fransa'ya yerleşti. Fransa'da yeni bir yaşam kursa da 6 çocuk babası Karatay, yıllarca ayrı kaldığı doğup büyüdüğü topraklara hep özlem duydu.
Bölgede tesis edilen huzur ortamının ardından İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi" kapsamında köyüne dönmek için 2009 yılında başvuru yapan Karatay, 2011 yılında köyüne geldi.