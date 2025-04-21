Kimdir bu Keldaniler kökenleri ne? Avrupa'yı bırakan Keldaniler Aksu köyünü seçti

Keldaniler kimlerdir dinleri ve ırkları ne?

Keldaniler, yaşadıkları bölge sebebiyle Kürt kökenli sanılsalar da aslında Nasturi ve Süryani kökenli olup 16. yüzyılda Katolik mezhebine geçmişlerdir. Keldaniler kendi aralarında Arapça veya Aramice konuşmaktadır, ibadetlerini Süryanici yapmaktadırlar. Keldaniler, Katolik Süryaniler olarak da bilinirler. Süryanilerin Katolik kısmını oluşturan Keldaniler ismini Babilin yönetim dönemindeki Kaldi Hanedanından almıştır. 1553 yılında kurulan ve Keldani Kilisesi adı verilen bu kilise, Papa'nın otoritesini kabul eder. Bu tarihten sonra Katoliği benimseyen Doğu Kilisesi Hristiyanlarına da Keldani adı verilir. Keldanilerin dünya üzerindeki nüfusu 50 bine yakındır. Türkiye'e Diyarbakır, Mardin ve Şırnak bölgesinde yaşarlar.