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Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Kandemir'in ahmak dediği kişi emekli albay çıkınca...

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İnternet Haber özel içerik
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Kandemir'in ahmak dediği kişi emekli albay çıkınca...

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir'in sosyal medya hesabı X'te atışıp 'ahmak' dediği kişi emekli albay çıktı. "Cehennemde yan" dediği emekli albay Orkun Özeller için bugün özür twiti atan Ceren Önder' "Nefret kusanların albay veya polis olduğunun farkında değildim, yine de kırıp incittiysem özür dilerim." diye yazdı.

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Aort damarının yırtılması sonrası ameliyat olan ve tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumunda bir değişiklik yok. Sırrı Süreyya Önder'in hastanede başında nöbet tutan kızı Ceren Önder Kandemir ise sosyal medyada yazılan 'incitici' yorumlarla savaşıyor. 

Emekli albayın kızdıran twiti

Ceren Önder Kandemir, babasının koynunda uyuduğu bebekliğine dair bir fotoğrafı paylaşınca altına emekli albay Orkun Özeller şu twiti attı:

-Ne kadar şanslı biri olduğunun farkında mısın? @cerenonder_
Paylaştığın fotoğrafa baktım da hani sen 33 sene babanın koynunda yatmış biri olarak ona olan özlemini duygu yüklemesi yaparak anlatmışsın ya!, Ben babasının koynunda bir kez yatamadan büyüyen evlatlar bilirim. Seni onlarla tanıştırayım mi? O kadar saçma bir paylaşım yapmışsın ki. Sen eline silah değil kaleme almış şiirler yazmışsın. Ne güzel. Keşke terör örgütü ile iletişim halinde olan baban, devlete baş kaldırıp eline silah alanlara da dur deseydi de onlar da senin gibi baba kucağında büyüyebilseydi. Ya da kucağında çocukları büyüseydi. Baban iyileşirse ona sorman gereken çok soru var. Tabii ki gerçekten kötü kalpli ve bencil biri değilsen

O kadar ahmaksınız ki cehennemde yanacaksınız...

Emekli albaydan gelen bu twite sinirlenen Ceren Önder Kandemir “O kadar ahmaksınız ki. Bu yazdıklarınız son bulsun diye hayatını adamış biri hakkında bunları yazacak kadar ahmaksınız. O çocuklar babasız kalmasın diye ameliyatını erteleyen birine bunları yazdığınız için cehennemde cayır cayır yanacaksınız” karşılığını verdi. 

Özür dilerim ben babam kadar metanetli değilim

Ceren Önder, emekli albaya verdiği bu sert karşılıktan sonra pişman oldu ve bugün "kırıp incittiysem özür dilerim" diye şunları yazdı:

-Herkese merhaba, ilk günden beri sevenlerine haber iletmek, iyi dilek ve dua istemek için buradayım. Burasının zor bir yer olduğunu bilerek buradayım. Kötü yorumlara sinirlenmemeye yemin ederek başlamıştım paylaşmaya ama elimde değil sinirleniyorum. Hatta üzülüyorum. Destek ve dayanışma için başka bir mecram yok benim, yani buradan size haber vermeye inşallah sonunda güzel haber vermeye inanmaya devam edeceğim. Nefret kusan 2 mesajın yanında milyonlarca dilek görüyorum bir anlığına iyi hissediyorum. 

-Nefret kusanların albay veya polis olduğunun farkında değildim, kim olduklarına hiç bakmadım çünkü bana sorarsanız albay veya polis olabilmiş biri bir insana baban ölsün demezdi. yine de kırıp incittiysem özür dilerim. Lütfen nefretiniz varsa sonraya saklayın, ben babam kadar metanetli biri degilim ve onun gibi sakin kalabilmem çok zor.

-Babam uyanınca oturur saatlerce tartışırsınız. Ben hastanedeyim, sarılmaya da barışmaya da hazırım. Bir hastasını bekleyen, kayıp yaşayan, kardeşsiz kalan herkesin kardeşi olmaya da hazırım. 

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