Sırrı Süreyya Önder yeniden mi ameliyat olacak, işte son durumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 1 hafta önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Peki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nasıl? Önder yeniden ameliyat olacak mı? İşte yanıtı...

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 1 hafta önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulan Önder'in yeniden ameliyat edilip edilmeyeceği merak edildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri Ekol TV muhabiri Mahmut Keşan verdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YENİDEN AMELİYAT OLACAK MI?

Kalbinden ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'in yeniden bir kalp ameliyatı olmayacağı ve göğsünün tamamen kapatıldığı belirtildi.

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40 GÜNDE YOĞUN BAKIMDA KALABİLİR

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin Prof. Dr. Çavlan Çiftçi dün şu açıklamaları yapmıştı: Sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. O günden beri sağ kalbin kasılmasında belirgin bir fark var. Dün ise hastamızın cerrahi direnlerinde bir miktar kanama olunca ikinci bir revizyon işlemi daha yapılmıştır. Bu revizyon işleminde yine cerrahi alanların tamamen temiz olduğu, sadece dikişlerin altından bir miktar kanama olduğu görülmüştür. Bunlar da kalp cerrahımız vasıtasıyla kapatılmıştır. Hastamızın şuuru ilk andan itibaren kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Nörolojik çalışmaları devam etmekte ve hastamızı bu açıdan son derece yüksek riskli buluyoruz. ECMO’nun kalabilme süresi 10 gün de olabilir 40 günde olabilir. Hastanın ihtiyacına göre verilecek bir karar bu.