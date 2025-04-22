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Araç bahçe duvarına daldı, sürücü aracı bırakıp kaçtı

Araç bahçe duvarına daldı, sürücü aracı bırakıp kaçtı

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımdan geçerek bir binanın bahçe duvarına çarptıktan sonra asılı kaldı. Kazanın ardından sürücü aracı olay yerinde bırakıp kaçarken, polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Üsküdar'da bir binanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Ünalan Mahallesi Barajyolu Alt Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 HUJ 852 plakalı otomobil, kaldırımı aşıp bir binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı yıkılırken, otomobil kaldırım ile binanın bahçesi arasında asılı kaldı.

Sürücü, kaza sonrasında otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı.

Hasar gören araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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