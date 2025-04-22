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Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Ramazan C. idaresindeki otomobil Yazıköy köyü mezarlık mevkisinde, Ünal D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ramazan C, otomobilde yolcu olarak bulunan Makbule, Hakkı ve Defne C. ile sürücü Ünal D. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ünal D. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan çarpışma sonucu yanan araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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