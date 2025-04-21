BIST 9.322
DOLAR 38,18
EURO 44,07
ALTIN 4.206,40
HABER /  GÜNCEL

Sansar Salvo lakaplı rapçi Ekincan Arslan için istenen ceza belli oldu

"Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan sanatçı Rapçi Ekincan Arslan, babasını darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Baba Gazi Arslan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Ekin Can Arslan suçunu kabul etti ve adli raporla mağdurun basit yaralanma teşkil eden bir durumda olduğu belirtildi.

Abone ol

"Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan ve aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan rapçi Ekincan Arslan hakkında, "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur baba Gazi Arslan'ın öz oğlu Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, sanık Arslan'ın soruşturma aşamasında alınan savunmasında suçunu ikrar ettiği kaydedildi.

Sanığın babasını göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiği aktarılan iddianamede, Adli Tıp raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı bilgisi verildi.

İddianamede, sanık Ekin Can Arslan'ın "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Ekincan Arslan 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

"Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, 15 Nisan'da aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "basit yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de uçak kazası kabusu sürüyor! Motor alev aldı...
ABD'de uçak kazası kabusu sürüyor! Motor alev aldı...
Anadolu Otoyolu'da zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'da zincirleme kaza ulaşımı aksattı
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması ertelendi
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması ertelendi
Trump'a göre Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta gerçekleşebilir
Trump'a göre Rusya-Ukrayna anlaşması bu hafta gerçekleşebilir
Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! “Organize Suç Örgütü”
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! “Organize Suç Örgütü”
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 49 sanık hakim karşısına çıktı
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 49 sanık hakim karşısına çıktı
“Dur” ihtarına uymayan sürücü polise çarptı
“Dur” ihtarına uymayan sürücü polise çarptı
Hakan Fidan’dan Cezayir’de üst düzey temaslar
Hakan Fidan’dan Cezayir’de üst düzey temaslar
Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Muslera, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor
Muslera, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade