BIST 9.322
DOLAR 38,19
EURO 44,06
ALTIN 4.197,93
HABER /  GÜNCEL

“Dur” ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

s

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "dur" ihtarına uymayan bir pikap sürücüsü, uygulama noktasındaki polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan polis tedavi altına alınırken, kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün pikapla çarpması sonucu yaralanan polis memuru, tedavi altına alındı.

İlçe girişinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen pikabın sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine aynı güzergahtaki uygulama noktasında görevli polis memuru kapan atarak aracı durdurmaya çalıştı.

Sürücü, kapandan kurtulmak için aracı polis memurunun üzerine sürdü.

Pikabın çarpması sonucu yaralanan polis memuru, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden aracıyla kaçan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan polis memurunun yaralandığı olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan’dan Cezayir’de üst düzey temaslar
Hakan Fidan’dan Cezayir’de üst düzey temaslar
Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Muslera, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor
Muslera, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı bir kez daha hedef aldı
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı bir kez daha hedef aldı
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Tuzla’da D-100 kara yolu Ankara yönü 12 saat trafiğe kapatılacak
Tuzla’da D-100 kara yolu Ankara yönü 12 saat trafiğe kapatılacak
AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti MKYK toplantısı başladı
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 eksik var
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 eksik var
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, Papa Franciscus için taziye mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan, Papa Franciscus için taziye mesajı
Tuzla'da D-100 kara yolunun Ankara istikameti 12 saat trafiğe kapatılacak
Tuzla'da D-100 kara yolunun Ankara istikameti 12 saat trafiğe kapatılacak