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Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 eksik var

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu! 5 eksik var

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Konya'ya giden sarı-kırmızılı kafilede ara transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden alınan Arda Ünyay da yer aldı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan genç stoper, ilk kez bir müsabakanın kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert ile cezalı oyuncular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Konya'ya götürülmedi.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.

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