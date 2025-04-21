Binali Yıldırım'dan Özgür Özel"in Halil Falyalı iddialarına yalanlama

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, kendisi ve oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili iddialarını avukatı aracılığıyla tekzip etti. Özel, Binali Yıldırım ile oğlunun suikastla öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı ile iş yaptığını iddia etmişti.

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CHP Genel Başkanı Özel'in, 15 Nisan'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik iddiaları, Binali Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök aracılığıyla tekzip edildi.

Gök, daha önce de ortaya atılan gerçek dışı, mesnetsiz iddialara karşı savcılık şikayeti yapıldığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Müvekkillerimin Halil Falyalı'yı tanımadığını, Halil Falyalı adlı şahsın müvekkillerimle herhangi bir ilgisi, ilintisi bulunmadığını belirterek iş bu isnatları kati bir dille yalanlamıştık. Şikayetimiz üzerinde tanzim edilen iddianame sonrası dosya İstanbul Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi 2021/638 esas sırasında derdest olup, sanık hakkında yakalama kararı da çıkmıştır. Dosyaya yaklaşık 4 yıldır bu iddiaları destekleyebilecek delil kabilinden somut bir bilgi, belge vesaire verilememiştir. Müvekkillerimin, asılsız-mesnetsiz iddialara karşı yargı yoluna başvurmuş olması, Halil Falyalı'yı tanımadığını açıkça beyan etmesi, Halil Falyalı adlı şahsın dahi açıkça gazeteci Cüneyt Özdemir'e bağlanıp bu hususu teyit etmesi, ölümünden sonra ailesinin röportaj vererek müvekkillerimi tanımadıklarını beyan etmesi, müşteki sıfatıyla müdahil olduğumuz ceza dosyasında iddiaların aksine 4 yıldır tek bir delil ve emare mevcut olmamıştır."

Gök, "CHP Genel Başkanı sıfatıyla elinizde aksi yönde somut bir bilgi, belge varsa; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız savcılarının zaten görevi başında olduğunu da hatırlatarak savcı aramanıza lüzum olmaksızın yukarıda bahsi geçen dosyaya dahi tüm delillerinizi sunabileceğinizi ihtaren rica ederiz." ifadelerini kullandı.

Tekzip metni

Tekzip metninde Özel'in ifadelerine yer verilerek, konuşmanın gerçek dışı ve manipülatif söylemler olduğu belirtildi.

Tekzipte, "Eğer elinizde herhangi bir somut bilgi ve belge yoksa böylesi gerçek dışı, asılsız, mesnetsiz iddialara aracı olmanız, 100. yılını kutlamış köklü bir parti olan CHP'nin Genel Başkanı sıfatıyla konumunuza yakışmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Asıl maksadın, gerçekten bir suç işlenip işlenmediğinden ziyade, hakikat dışı, yalan bilgilerle kitlelerin algılarını yönetebilmek olduğunun gayet açık olduğu aktarılan tekzip metninde, şunlar kaydedildi:

"Bu dosyaya özellikle atıf yapmamızın sebebi, müşteki sıfatıyla müdahil olduğumuz bir yargılama sürecinin zaten var olduğunu vurgulamaktır. Açıklamanızda bahsettiğiniz gerçek dışı beyanlar 4 yıl önce de dillendirilmiş olup; gündeminize aldığınız bu açıklamaların, memba aynı veya benzer mihraklardan tekrar servis edildiği hususunu tarafınıza iyi niyetle hatırlatıyoruz.

15 Nisan 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantınızda, CHP Genel Başkanı sıfatıyla yapmış olduğunuz konuşma içeriğinin de müvekkillerim hakkındaki gerçek olmayan beyanların tekzip edildiği hususunu tarafınıza ihtar ettiğimizi, bundan sonraki süreçte müvekkillerim Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Erkam Yıldırım hakkında yalan beyanlara yer verilmemesini, aksi yönde tezviratlara devam edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu, ilgili mevzuat kapsamında savcılık makamına şikayette bulunacağımızı, kişilik haklarına saldırıdan dolayı da Türk Medeni Kanunu hükümlerince dava açacağımızı ihtar ederim."

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Nisan tarihindeki partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erdoğan yanıt vermiyor ama 2014-2021 yılları arasında Halil Falyalı’nın finans müdürü Cemil Önal teker teker her şeyi anlattı. Benim anlattıklarımı doğruladı ve çok daha fazlalarını anlattı. Öyle bir şey ortaya çıkıyor ki. Bu işin içinde Hakan Fidan var, bu işin içinde Binali Yıldırım var. Bu işin içinde bu arkadaşların, bu siyasetçilerin, bu önceki başbakanın şimdiki bakanın çocukları var. Bu işin içinde 45 tane kayıt var, bunların 40’ının ele geçirilmişliği, beşinin ortada durmuşluğu var. Bunun içinde Dışişleri Bakan Yardımcısıyken ve Büyükelçiyken İngiltere’deki hesaba gidip gelen büyük büyük paralar var. Bu işin içinde hem yüzen gemiler, yakalanan gemiler var, ayrı. Ama Kıbrıs’ta bütün hepsi döküldü ortaya. İnanılmaz ortaya dökülen hani ‘turpun büyüğü’ diyor ya, böyle neredeyse Kıbrıs kadar turp var. İçinde İbrahim Kalın’ın da bildiği 45 kayıtlık kaset, 40’ı elde, beşi bir yerde. Onun peşinde atanan büyükelçi, ortaya dökülünce bunlar alınan büyükelçi. Sayın Erdoğan, meslekten gelmeyen ve tecrübesi olmayan birini Dışişleri Bakan Özel Kalemi, sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı, Kıbrıs gibi gözbebeğimize Büyükelçi yapıp da bu teker teker okusam utanırım. Masumiyet karinesi var. Hakan Fidan’ın oğlu şuna şunu diyor, Binali Bey’in oğlu buna bunu diyor. "