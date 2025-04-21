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TÜRKSAT 6A kapsama alanı ne? Fahrettin Altun: Bu tarihi adım...

TÜRKSAT 6A kapsama alanı ne? Fahrettin Altun: Bu tarihi adım...

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A bugün hizmete alınacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "Bu tarihi adım, Türkiye'nin uzay ve iletişim teknolojilerindeki tam bağımsızlık hedefinin somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı. Altun, TÜRKSAT 6A'nın Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

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Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek törenle, ülkenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

-"Bu tarihi adım, Türkiye'nin uzay ve iletişim teknolojilerindeki tam bağımsızlık hedefinin somut bir göstergesidir. 

TÜRKSAT 6A ile birlikte kapsama alanımız Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da içine alacak şekilde genişleyecek böylece 3,5 milyar olan erişim nüfusu 5 milyara ulaşacaktır.

-En az 15 yıl görev yapacak olan bu uydu, aynı zamanda Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkelerden biri olduğunun tescilidir. Türkiye Yüzyılı'nda, her alanda öncü ve lider bir Türkiye idealimizin uzaydaki sembolü olan TÜRKSAT 6A'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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