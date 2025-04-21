Hastaneden Sırrı Süreyya Önder hakkında yeni açıklama! Kalbin sağ tarafı kasılıyor

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Önder'in kalbinin sağ kısmının kasılmaya başladığı bildirildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili kalp krizi geçirip, saatler süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmış. Hastaneden yapılan yeni açıklamada Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği, kalbinin sağ kısmının kasılmaya başladığı belirtildi. Detayları Ekol TV muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

6 gündür yoğun bakımda olan Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi devam ettiği belirtilirken; "Çok yüksek riskli yoğun bakım süreci devam ediyor" denildi.

"REFLEKSLER İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL"

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin Prof. Dr. Çavlan Çiftçi şu sözleri kullandı:

Sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. O günden beri sağ kalbin kasılmasında belirgin bir fark var. Dün ise hastamızın cerrahi direnlerinde bir miktar kanama olunca ikinci bir revizyon işlemi daha yapılmıştır. Bu revizyon işleminde yine cerrahi alanların tamamen temiz olduğu, sadece dikişlerin altından bir miktar kanama olduğu görülmüştür. Bunlar da kalp cerrahımız vasıtasıyla kapatılmıştır.

Hastamızın şuuru ilk andan itibaren kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Nörolojik çalışmaları devam etmekte ve hastamızı bu açıdan son derece yüksek riskli buluyoruz. ECMO’nun kalabilme süresi 10 gün de olabilir 40 günde olabilir. Hastanın ihtiyacına göre verilecek bir karar bu.

Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Önder'in durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

KALP HALA GÜÇSÜZ

İlk ameliyatında kalp neredeyse hiç kasılmıyordu. Cumartesi yaptığımız işlem planlı bir işlemimizdi. Açtığımızda gördük ki sağ kal kısmi olarak kasılmaya başlamıştı. Bu iyi bir haber, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor aslında. Ama ECMO’yu hemen sonlandıramayız. Hala kalp güçsüz, vücudun dolaşımını üstlenebilecek kadar güçlü değil. İç organların durumu iyi. Daha önümüzde çok uzun bir yol var ama kalp açısından kısmi de olsa bir iyileşmeye gittiğimizi söyleyebilirim.