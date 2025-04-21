Sadık Soylu'dan hakkında çıkan rüşvet iddialarına jet yalanlama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yayımlanan Kıbrıs Bugün gazetesi, geçtiğimiz yıl 2 Şubat tarihli manşetinde “Süleyman Soylu’ya 20 milyon dolar verildi” başlıklı bir habere yer vermişti. Bu haberde adı geçen isimlerden biri olan Sadık Soylu, hakkında çıkan 'rüşvet' iddialarına cevap verdi, tüm iddialar asılsızdır dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasında Halil Falyalı ve Özge Falyalı hakkında çıkan haberler sonrası dün gece Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın ölümünün ardından yurtdışına kaçan ve Falyalı'nın finans işlerini yönettiği öne sürülen Cemil Önal'ın iddialarına bu sabah da Süleyman Soylu'dan sert bir yalanlama mesajı geldi. Soylu'nun ardından o iddialara bir cevap da Sadık Soylu'dan geldi. Sadık Soylu yayınladığı bir açıklama ile hakkındaki tüm iddiaları yalanladı.

Ne olmuştu?

Kıbrıs Bugün Gazetesi'nde yayınlanan bir Haberde, suikast sonucu öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü Cemil Önal’ın ifadelerine yer verilirken, Falyalı’ya yönelik operasyonların önlenmesi için dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya rüşvet verildiği öne sürülmüştü.

Önal’ın iddiasına göre rüşvet, Sadık Soylu aracılığıyla 7 Mart 2020’de teslim edildi. Aracılığın ise Interpol tarafından arandığı belirtilen İranlı bahis baronu Ahmet Nazari tarafından yapıldığı ileri sürülmüştü.