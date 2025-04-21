BIST 9.293
DOLAR 38,20
EURO 44,28
ALTIN 4.169,61
HABER /  GÜNCEL

Pidelerde yeni düzenleme! Bakanlık peynire el attı

Pidelerde yeni düzenleme! Bakanlık peynire el attı

Tarım ve Orman Bakanlığı, pide ve sandviç gibi ürünlerde peynir kullanımına kısıtlama getirdi. Bakanlığın aldığı karara göre, eritme peynir kullanılan ürünler; kaşarlı pide, kaşarlı sandviç ya da kaşarlı tost ifadeleriyle satılamayacak. Bu tip ürünler "eritme peynirli" ifadesiyle adlandırılacak.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, pide ve sandviç gibi ürünlerde peynir kullanımına kısıtlama getirildiği duyuruldu. 

Artık kaşarlı pidenin içinde kaşar yerine eritme peynir kullanılıyorsa o ürün kaşarlı pide olarak sunulamayacak.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda yapılan değişiklik kapsamında, içeriğinde kaşar peynir yerine eritme peynir kullanılan pideye "eritme peynirli pide" adı verilecek.

SANDVİÇLERDE DE YENİ DÜZENLEME

Benzer şekilde, kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan sandviç de eritme peynirli sandviç olarak satılacak.

Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada da fıstıklı baklava yerne "yer fıstıklı" ifadesi kullanılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Sadık Soylu'dan hakkında çıkan rüşvet iddialarına jet yalanlama
Sadık Soylu'dan hakkında çıkan rüşvet iddialarına jet yalanlama
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Kandemir'in ahmak dediği kişi emekli albay çıkınca...
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Kandemir'in ahmak dediği kişi emekli albay çıkınca...
Eskişehir'de yaşandı! Polis kimlik kontrolü yapmak istedi genç adam üst geçitten atladı
Eskişehir'de yaşandı! Polis kimlik kontrolü yapmak istedi genç adam üst geçitten atladı
Dev ayakkabı markalarına ceza yağdı! Ürünlerde "domuz derisi" tespit edildi
Dev ayakkabı markalarına ceza yağdı! Ürünlerde "domuz derisi" tespit edildi
Aracının tavanına insan düştü sürücü hayatının şokunu yaşadı
Aracının tavanına insan düştü sürücü hayatının şokunu yaşadı
Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu Cem Küçük paylaştı
Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu Cem Küçük paylaştı
DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Heyetteki isimler belli oldu
DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Heyetteki isimler belli oldu
TÜRKSAT 6A bugün hizmete alınacak! Fahrettin Altun: Bu tarihi adım...
TÜRKSAT 6A bugün hizmete alınacak! Fahrettin Altun: Bu tarihi adım...
ABD, Yemen'i vurdu: 12 ölü
ABD, Yemen'i vurdu: 12 ölü
Papa Franciscus hayatını kaybetti
Papa Franciscus hayatını kaybetti
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi