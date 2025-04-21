Pidelerde yeni düzenleme! Bakanlık peynire el attı

Tarım ve Orman Bakanlığı, pide ve sandviç gibi ürünlerde peynir kullanımına kısıtlama getirdi. Bakanlığın aldığı karara göre, eritme peynir kullanılan ürünler; kaşarlı pide, kaşarlı sandviç ya da kaşarlı tost ifadeleriyle satılamayacak. Bu tip ürünler "eritme peynirli" ifadesiyle adlandırılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, pide ve sandviç gibi ürünlerde peynir kullanımına kısıtlama getirildiği duyuruldu.

Artık kaşarlı pidenin içinde kaşar yerine eritme peynir kullanılıyorsa o ürün kaşarlı pide olarak sunulamayacak.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda yapılan değişiklik kapsamında, içeriğinde kaşar peynir yerine eritme peynir kullanılan pideye "eritme peynirli pide" adı verilecek.

SANDVİÇLERDE DE YENİ DÜZENLEME

Benzer şekilde, kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan sandviç de eritme peynirli sandviç olarak satılacak.

Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada da fıstıklı baklava yerne "yer fıstıklı" ifadesi kullanılabilecek.