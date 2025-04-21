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Aracının tavanına insan düştü sürücü hayatının şokunu yaşadı

Aracının tavanına insan düştü sürücü hayatının şokunu yaşadı

Eskişehir'de, polisin şüphe üzerine sorgulamak istediği esnada 5 metre yükseklikteki alt geçide atlayan kişi yaralandı. Uyuşturucudan suç kaydı bulunduğu tespit edilen Ahmet Hakan Ş'nin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü ise yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı.

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Polis ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolu üzerindeki Kartal Alt Geçidi çevresinde dolaşan Ahmet Hakan Ş'nin (23) durumundan şüphelendi.

Polisin kimlik kontrolü yapmak istediği sırada yaklaşık 5 metre yükseklikteki alt geçide atlayan ve seyir halindeki 26 AEB 114 plakalı otomobilin üzerine düşen Ahmet Hakan Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Hakan Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uyuşturucudan suç kaydı bulunduğu tespit edilen Ahmet Hakan Ş'nin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü ise yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı. İsmi öğrenilemeyen sürücüyü, kazayı öğrenerek olay yerine gelen babası teselli etti.

Olay nedeniyle kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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