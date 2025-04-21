TotalEnergies Turkey Pazarlama, ELF ile 'Yılın Seçilmiş Ürünü' ödülünü aldı

TotalEnergies Turkey Pazarlama, madeni yağ kategorisinde ELF ile "Yılın Seçilmiş Ürünü" ödülüne layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere inovatif ürünleri ödüllendiren, kapsamlı ve bağımsız bir araştırmaya dayanan dünya çapında prestijli "Yılın Seçilmiş Ürünü" programı, bu yıl da gerçekleştirildi.

Sia Insight Türkiye tarafından 4 bin tüketiciyle yapılan araştırma doğrultusunda belirlenen "Yılın Seçilmiş Ürünü 2025" sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre, TotalEnergies Turkey Pazarlama madeni yağ kategorisinde "ELF Evolution R-Tech Elite FE 0W-16" ile "Yılın Seçilmiş Ürünü" ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Türkiye Ticari Direktörü Mehmet Murat Selçuk, mekanik, sürüş ve motor sporlarına olan performans tutkusundan ilham alan ELF'in 50 yılı aşkın süredir güvenilir ve yüksek performans sağlayan ürünleri ürettiğini belirterek, "Mükemmellik arayışını, performans tutkusunu ve sportif başarıyı temsil eden ELF, aldığı bu ödülle araç tutkunlarının bir numaralı tercihi olduğunu bir kez daha kanıtladı." ifadesini kullandı.

Hibrit araçlara özel olarak geliştirilen ve Türkiye'de üretilen en ince viskoziteli motor yağı olan ELF Evolution R-Tech Elite FE 0W-16, 0W-16 viskozite derecesi, hibrit araç motorlarının düşük sıcaklıklarda bile kolayca çalışmasını sağlıyor ve motorun daha hızlı ısınmasına ve yakıt verimliliğinin artmasına yardımcı oluyor.

Ürün, WLTC testlerine göre yakıt tüketimini yüzde 0,7 azaltarak, hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük avantaj sağlıyor.

Yılın Seçilmiş Ürünü pazar araştırmasında ürünler, hedef kitlede yarattığı çekicilik algısı, bulunduğu kategoriye yenilik getirmesi ve kullanıcıların üründen memnuniyeti üzerinden değerlendiriliyor.

44 ülkede 4,5 milyar tüketiciyi içinde bulundukları pazardaki en iyi, kaliteli ve inovatif ürünlere yönlendiren ödüller Türkiye'de de 5 yıldır ödüle layık görülüyor.