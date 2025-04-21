Nissan Türkiye, Townstar ile hafif ticari araç pazarına girdi satış fiyatı belli oldu

Nissan Türkiye, hafif ticari araç pazarına özel basın toplantısı ile tanıttığı yeni Townstar ile geri döndü.

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Nissan Türkiye, yeni nesil kompakt hafif ticari aracı olan yeni Townstar'ı İstanbul'da gerçekleşen basın toplantısı tanıttı.

İçten yanmalı motorla çalışan versiyonlarına ek olarak tamamen elektrikli versiyona da sahip olan Townstar ile birlikte Nissan Türkiye, hafif ticari araç pazarına geri döndü.

Benzinli ve elektrikli panelvan versiyonunun yanı sıra elektrikli kombi versiyonu ile Nissan'ın ticari ürünü olan yeni Townstar, 20'den fazla teknoloji sunarak hafif ticari araç pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Nissan'ın yeni modeli Townstar'ın tamamen elektrikli versiyonu müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere optimize edildi. 45 kWh batarya ile elektrikli Townstar, verimli ve sürdürülebilir bir mobilite çözümü sunuyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, toplantıda yaptığı konuşmada, Nissan olarak ticari araç segmentine iddialı bir şekilde girdiklerini vurguladı.

Ghanem, "Panelvan gövde tipinde benzinli ve elektrikli, kombi gövde tipinde ise sadece elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu ile tüm ticari araç kullanıcılarına hitap edecek olan yeni Nissan Townstar, ergonomik tasarımı ve benzersiz teknolojileri ile müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak Türkiye’de önemli bir oyuncu olacak." diye konuştu.

Hafif ticari araçların küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir işten çok daha fazlası olduğunu dile getiren Ghanem, hafif ticari araçların insanların geçim kaynaklarını, hayallerini ve tutkularını temsil ettiğini söyledi.

Ghanem, "Günümüzün zorlu ekonomisinde büyük ve küçük işletmelerin, kendilerini daha rekabetçi kılabilmek ve operasyonlarını optimize edebilmek adına etkili ve sürdürülebilir çözümler bulmaları gerekiyor. Nissan Townstar, barındırdığı teknolojik özellikler, düşük yakıt maliyeti, dayanıklılığı ve Nissan markasının gücü ile müşterilere güven sunacak." ifadelerini kullandı.

İki farklı güç aktarma versiyonu ve optimum verimlilik

Nissan Townstar, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için van ve kombi (binek) versiyonlarında iki farklı güç aktarma sistemi çözümü sunuyor.

Nissan Townstar'ın, en son Euro 6d emisyon düzenlemeleriyle tam uyumlu olan, 130 HP ve 240 Nm tork üreten 1,3 litrelik benzinli motor seçeneği eşit ölçüde güç ve verimlilik sunuyor.

Öte yandan, Nissan'ın tamamen elektrikli yeni Townstar modeli ise van ve kombi versiyonlarda 45 kWh bataryaya sahip. Townstar'ın elektrikli kombi versiyonu 245 Nm tork ve şehir içinde 382 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Yeni Nissan Townstar, 20'den fazla teknolojik özelliği bir arada sunuyor

Nissan'ın gelişmiş teknolojilerinin ticari araç dünyasına taşıyıcısı olan yeni Nissan Townstar, 20'den fazla teknolojik özelliği bir arada sunarak segmentinde öne çıkıyor.

Yeni model, çok çeşitli güvenlik teknolojileri ile Akıllı Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Şerit Takip Asistanı gibi gelişmiş sürücü yardım özelliklerini bir arada sunuyor.

Yaya ve Bisikletli Algılama özellikli Akıllı Acil Frenleme, Otomatik Park Asistanı ve Adaptif Hız Sabitleyici özellikleri ile yeni Nissan Townstar, segmentinde rakipleri arasında öne çıkmayı hedefliyor.

Nissan'ın, segmentinde bir ilk olma özelliğini taşıyan Akıllı Çevre Görüş Sistemi de Townstar'la kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Bu bağlantılı hizmetler, tamamen elektrikli yeni Nissan Townstar'da sürücünün önündeki 10 inçlik dijital gösterge paneline bağlı 8 inçlik bir dokunmatik ekran aracılığıyla bulunuyor.

Townstar'ın elektrikli versiyonu 8 yıl veya 160 bin kilometre batarya garantisi sunuyor

Yeni Nissan Townstar'ın van versiyonu, şehir içi dar park alanları için standart olarak sunulan geri görüş kamerasının yanı sıra nakliye için hacim arayan KOBİ'ler, filolar ve belediyeler gibi tüm müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi.

Nissan Townstar'ın kombi versiyonu, beş kişilik yolcu kapasitesi ile 775 litreye kadar çıkan geniş akıllı depolama seçenekleriyle sık seyahat eden ailelere de hitap ediyor.

İki farklı şasi seçeneği ile sunulacak olan van versiyonu, L1 kısa şasi versiyonunda 3,3-3,9 metreküp kargo kapasitesi sunarken L2 uzun şasi versiyonunda sahip olduğu 4,4-4,9 metreküp kargo kapasitesi özelliğiyle öne çıkıyor.

Nissan Townstar Van L2, 4 bin 910 milimetrelik artırılmış uzunluğa sahipken hareketli ara bölme ile 4,9 metreküp taşıma kapasitesine ulaşan kargo alanına sahip olan yeni kompakt van, iki Euro palet ve 845 kilograma kadar yükü kolaylıkla taşıyabiliyor ve her işletmenin özel gereksinimlerine uyum sağlayarak 1500 kilogram çekme kapasitesi sunmasına olanak tanıyor.

Nissan, hafif ticari araç ürün gamında, Townstar'ın elektrikli versiyonu için 8 yıl veya 160 bin kilometre batarya garantisi sunarken, Townstar Van 5 yıl veya 160 bin kilometre araç garantisinden yararlanma imkanı tanıyor.

Öte yandan, Nissan, araç güvenliği konusunda standartları belirlemeye devam ederken Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi ve Acil Frenleme, Akıllı Çevre Görüş Sistemi, Akıllı Kör Nokta Uyarısı gibi çok çeşitli gelişmiş sürüş yardımı ve güvenlik özelliklerine sahip Townstar, EuroNCAP tarafından en yüksek ikinci güvenlik derecesi olan "Golden Safety" ile derecelendirildi.

Euro NCAP, Nissan Townstar'ın bu kategorideki performansının "mükemmel" olduğunu belirtti.

Yeni Townstar'ın fiyatları

Yeni Townstar'ın 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia paketi 999 bin 900 liradan, 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia paketi de 1 milyon 149 bin 900 liradan satışa sunulacak. 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia paketi 1 milyon 249 bin 900, Tekna paketi ise 1 milyon 314 bin 900 lira olarak tanıtıma özel fiyatıyla satışa çıkacak.

Modelin EV L1 Tekna+ paketi 1 milyon 829 bin 900 liradan, EV L2 Tekna paketi ise 1 milyon 809 bin 900 liradan müşterilere sunulurken, EV Designpack paketi 1 milyon 879 bin 900 lira ve EV Platinum paketi ise 1 milyon 919 bin 900 liradan satışa sunulacak.