BIST 9.298
DOLAR 38,20
EURO 44,13
ALTIN 4.162,74
HABER /  GÜNCEL

Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluşacak

Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında ABD'de yatırımcılarla buluşacak, üst düzey temaslarda bulunacak.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’ne resmi ziyarette bulunuyor. Ziyaretin ilk durağı New York olurken, Şimşek yatırımcı toplantılarından düşünce kuruluşu etkinliklerine kadar birçok temas gerçekleştirecek.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi Group’un ortaklaşa düzenlediği geniş katılımlı toplantıda portföy yatırımcıları ve reel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek olan Şimşek’e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek. Bakan Şimşek ayrıca, dünyaca ünlü üç kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle birebir görüşmeler yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Nissan Türkiye, Townstar ile hafif ticari araç pazarına girdi satış fiyatı belli oldu
Nissan Türkiye, Townstar ile hafif ticari araç pazarına girdi satış fiyatı belli oldu
Sompo Sigorta, mobil uygulamasını yeniledi
Sompo Sigorta, mobil uygulamasını yeniledi
Sadık Soylu'dan Halil Falyalı'nın finans müdürü Cemil Önal'ın iddiasına yalanlama
Sadık Soylu'dan Halil Falyalı'nın finans müdürü Cemil Önal'ın iddiasına yalanlama
Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da ortaya çıktı! Satışa sunulacak
Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da ortaya çıktı! Satışa sunulacak
VavaCars'a göre, ilk çeyrekte ikinci el otomobilde en çok satanlar belli oldu
VavaCars'a göre, ilk çeyrekte ikinci el otomobilde en çok satanlar belli oldu
Pidelerde yeni düzenleme! Bakanlık peynire el attı
Pidelerde yeni düzenleme! Bakanlık peynire el attı
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Kandemir'in ahmak dediği kişi emekli albay çıkınca...
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Kandemir'in ahmak dediği kişi emekli albay çıkınca...
Eskişehir'de yaşandı! Polis kimlik kontrolü yapmak istedi genç adam üst geçitten atladı
Eskişehir'de yaşandı! Polis kimlik kontrolü yapmak istedi genç adam üst geçitten atladı
Dev ayakkabı markalarına ceza yağdı! Ürünlerde "domuz derisi" tespit edildi
Dev ayakkabı markalarına ceza yağdı! Ürünlerde "domuz derisi" tespit edildi
Aracının tavanına insan düştü sürücü hayatının şokunu yaşadı
Aracının tavanına insan düştü sürücü hayatının şokunu yaşadı
Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu Cem Küçük paylaştı
Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas itirafçı oldu Cem Küçük paylaştı
DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Heyetteki isimler belli oldu
DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Heyetteki isimler belli oldu