Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında ABD'de yatırımcılarla buluşacak, üst düzey temaslarda bulunacak.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’ne resmi ziyarette bulunuyor. Ziyaretin ilk durağı New York olurken, Şimşek yatırımcı toplantılarından düşünce kuruluşu etkinliklerine kadar birçok temas gerçekleştirecek.

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi Group’un ortaklaşa düzenlediği geniş katılımlı toplantıda portföy yatırımcıları ve reel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek olan Şimşek’e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek. Bakan Şimşek ayrıca, dünyaca ünlü üç kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle birebir görüşmeler yapacak.