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Bitcoin'e Trump dopingi

Bitcoin'e Trump dopingi

Kripto para piyasaları, Trump'ın Fed eleştirileri sonrası yükselişe geçti. Bitcoin, 87 bin 500 doların üzerine çıktı. Ethereum ise bin 650 doları test etti.

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Kripto para piyasaları yeni haftaya pozitif başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Amerikan Merkez Bankası (Fed) arasındaki gerilim dolara güç kaybettirdi, riskli varlıklarda alımlar hızlandı.

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmek için yeterince hızlı hareket etmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Eleştiriden bir gün sonra Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Trump'ın Powell'ı görevden alma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

Bu durum üzerine doların değer kaybı hızlandı. Dolar endeksi, 98 bandına kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesine indi.

Bitcoin (BTC) , yüzde 3'e yakın artışla 87 bin 500 doların üzerine çıktı. Böylece Bitcoin yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

BTC, 9 Nisan'daki 75 bin dolarlık 2025 yılı dip seviyesinden bu yana yüzde 16 değer kazandı. Buna rağmen 109 bin 500 dolarlık zirve seviyesinin yüzde 20 altında işlem görüyor.

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise yüzde 3,75 değer kazanarak bin 646 dolara yükseldi.

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