Yemen'deki Husilerden ABD uçak gemilerine saldırı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Askalan ve Umm er-Raşraş bölgelerine saldırı düzenlediklerini, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde de ABD uçak gemilerini hedef aldıklarını duyurdu.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyondan yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD hedeflerine karşı bir dizi saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Seri, "Askalan bölgesine Yafa tipi İHA ile, işgal altındaki Filistin topraklarının güneyinde yer alan Umm er-Raşraş bölgesine de Sammad-1 tipi İHA ile saldırı düzenlenmiştir." dedi.

"Truman" ve "Carl Vinson" uçak gemilerine saldırı düzenlendi

Husilerin Askeri Sözcüsü, ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği son saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Söz konusu saldırılara karşılık ABD uçak gemisi Truman'ı füze ve İHA'larla vurduklarını söyleyen Seri, ayrıca Kızıldeniz'deki Amerikan deniz gücüne bağlı askeri gemileri ikişer İHA ve seyir füzesiyle hedef aldıklarını ifade etti.

Seri, Umman Denizi'ndeki Carl Vinson uçak gemisi ile ona bağlı deniz gücünden bazı gemilere 3 seyir füzesi ve 4 İHA ile saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Askeri operasyonların başarıyla gerçekleştiğini söyleyen Seri, İsrail'e yönelik saldırıları gelecek dönemde giderek artıracakları tehdidinde bulundu.

Seri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düşman güçlere yönelik saldırıların Gazze'deki soykırım bitene ve abluka kaldırılana kadar devam edeceğini söyledi.