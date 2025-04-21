Santorini'de gergin bekleyiş: "Ada sulara gömülebilir"

Yunanistan'ın en ünlü turizm adası Santorini, yıllar önce volkanik bir patlama sonucunda bugünkü şeklini aldı. Şimdi aynı doğa olayı, adanın sonunu getirebilir. Bilim insanları bir sonraki büyük depremin ne kadar tehlikeli olabileceğini araştırıyor. Deniz tabanının hangi kısımlarının tehlikeli olduğu da bu sayede ortaya çıkacak.

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Yunanistan'ın en ünlü adası Santorini'nin dik uçurumlarının tepesinde milyonlarca dolar değerinde dünyaca ünlü bir turizm endüstrisi var. Altında ise muazzam bir volkanik patlamanın köpüren riski yatıyor.

Büyük bir antik patlama, geride geniş bir krater ve at nalı şeklinde bir halka bırakarak bu rüya gibi Yunan adasını yarattı. Şimdi bilim insanları bir sonraki büyük depremin ne kadar tehlikeli olabileceğini araştırıyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, konuya ilişkin bir analiz yayınladı. Santorini'nin 11 bin kişilik nüfusunun neredeyse yarısı, adanın bir dizi depremle sarsılmasından önce güvenli bir yer bulmak için kaçmıştı.

VOLKANLAR SU ALTINDA

Dünyadaki volkanların yaklaşık üçte ikisi su altında, ancak bunlar neredeyse hiç izlenmiyor.

Britanya Ulusal Oşinografi Merkezi'nden Profesör Isobel Yeo, "Tehlikelerini anlamak açısından, Vezüv gibi daha ünlü tehlikelerle karşılaştırıldığında, 'gözden ırak, gönülden ırak' durumuna benziyor" diye konuştu.

VOLKANİK PATLAMANIN AYAK SESLERİ

Depremlerden hemen sonra yapılan bu çalışma, bilim insanlarının volkanik bir patlamanın habercisi olabilecek sismik huzursuzluğu anlamalarına yardımcı olacak.

Santorini'nin son patlaması 1950'deydi, ancak uzmanlara göre 2012'de bile "bir huzursuzluk dönemi" yaşandı. Magma yanardağların odalarına aktı ve ada "şişti".