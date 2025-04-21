Özgür Özel'in 23 Nisan programı belli oldu İmamoğlu tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasını protesto için 23 Nisan kutlamalarında TBMM’de düzenlenecek resepsiyona katılmayacak.Abone ol
CHP Lideri Özgür Özel'in 23 Nisan programı belli oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de bu nedenle 23 Nisan'da TBMM'de düzenlenen resepsiyona katılmama kararı aldı.
Belirlenen 23 Nisan programına göre Özel, saat 09.15'te Anıtkabir'deki resmî törene katıldıktan sonra saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'na katılarak konuşma yapacak.
Özgür Özel, saat 17.00’de partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş programına katılacak.
CHP lideri Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki olarak Meclis’te akşam düzenlenen resepsiyona ise katılmayacak.