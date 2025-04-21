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Gazze’de can kaybı 51 bin 240’a yükseldi

Gazze’de can kaybı 51 bin 240’a yükseldi

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bini aştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 39 kişinin daha öldüğünü, toplam yaralı sayısının ise 116 bini geçtiğini duyurdu.

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İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 51 bini aştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 62 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bakanlık, İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi tek taraflı olarak sona erdirmesinden bu yana bin 864 Filistinlinin öldürüldüğünü, 4 bin 890 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırıların başladığı günden bu yana ise toplam can kaybı 51 bin 240’a, yaralı sayısı ise 116 bin 931’e ulaştı.

Sivillerin hedef alındığı saldırıların, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze’de insani krizi derinleştirdiği belirtiliyor. Uluslararası kuruluşlar, bölgede kalıcı bir ateşkes ve insani yardıma erişimin sağlanması için çağrılarını sürdürüyor.

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