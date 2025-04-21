Serie A'da bugün oynanacak maçlar ertelendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) bugün yapılması planlanan 4 karşılaşma, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle ertelendi.Abone ol
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. Francis'in vefatının ardından İtalya'da bugün oynanacak Serie A maçları ertelendi. Maçların ileri bir tarihte oynanacağı ifade edildi.
Ertelenen maçlar şöyle:
13:30 Torino - Udinese 16:00 Cagliari - Fiorentina 19:00 Genoa - Lazio 21:45 Parma - Juventus
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