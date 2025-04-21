BIST 9.440
DOLAR 38,20
EURO 44,15
ALTIN 4.189,52
HABER /  SPOR

Serie A'da bugün oynanacak maçlar ertelendi

Serie A'da bugün oynanacak maçlar ertelendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) bugün yapılması planlanan 4 karşılaşma, Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle ertelendi.

Abone ol

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. Francis'in vefatının ardından İtalya'da bugün oynanacak Serie A maçları ertelendi. Maçların ileri bir tarihte oynanacağı ifade edildi.

Ertelenen maçlar şöyle:

13:30 Torino - Udinese 16:00 Cagliari - Fiorentina 19:00 Genoa - Lazio 21:45 Parma - Juventus

İlgili Haberler
Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı Papa Franciscus hayatını kaybetti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'de "olağanüstü kongre" sesleri! İki isim başkan adaylığını açıkladı
Foto Galeri Fenerbahçe'de "olağanüstü kongre" sesleri! İki isim başkan adaylığını açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı
Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı
Samsung, seçili klimalarında 6 yıl garanti fırsatı sunuyor
Samsung, seçili klimalarında 6 yıl garanti fırsatı sunuyor
Gazze’de can kaybı 51 bin 240’a yükseldi
Gazze’de can kaybı 51 bin 240’a yükseldi
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder hakkında yeni açıklama! Kalbin sağ tarafı kasılıyor
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder hakkında yeni açıklama! Kalbin sağ tarafı kasılıyor
İsrail'in alçak planı İsrail basınına sızdı
İsrail'in alçak planı İsrail basınına sızdı
Yemen'deki Husilerden ABD uçak gemilerine saldırı
Yemen'deki Husilerden ABD uçak gemilerine saldırı
TÜRKSAT 6A kapsama alanı ne? Fahrettin Altun: Bu tarihi adım...
TÜRKSAT 6A kapsama alanı ne? Fahrettin Altun: Bu tarihi adım...
Bitcoin'e Trump dopingi
Bitcoin'e Trump dopingi
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Eşine sormadan sattı...
Yargıtay'dan emsal karar! Eşine sormadan sattı...
Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluşacak
Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluşacak
TotalEnergies Turkey Pazarlama, ELF ile 'Yılın Seçilmiş Ürünü' ödülünü aldı
TotalEnergies Turkey Pazarlama, ELF ile 'Yılın Seçilmiş Ürünü' ödülünü aldı