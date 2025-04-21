Fenerbahçe'de "olağanüstü kongre" sesleri! İki isim başkan adaylığını açıkladı
Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Böylece şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Maçın ardından sarı lacivertli camiada olağanüstü kongre sesleri yükseldi. İki isim şimdiden başkan adaylığını açıkladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32.haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
Fenerbahçe’nin gollerini 36 ve 78. (P) dakikalarda Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint Maximin kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 7. dakikada Ramazan Civelek 49. dakikada Livakovic (kendi kalesine) ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan attı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 72’ye çıkardı ve 77 puanlı lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, ligin 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe taraftarı Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Birçok taraftar olağanüstü kongreye gidilmesi yönünde sosyal medya platformu X’te görüş bildirdi.