Fenerbahçe'de "olağanüstü kongre" sesleri! İki isim başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe’nin gollerini 36 ve 78. (P) dakikalarda Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint Maximin kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 7. dakikada Ramazan Civelek 49. dakikada Livakovic (kendi kalesine) ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan attı.