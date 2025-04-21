Tek suçu oradan geçmek! Kars'ta 4 kişi kavga etti, olan greyder operatörüne oldu
Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden araçla geçerken kurşun isabet eden greyder operatörü ağır yaralandı.Abone ol
İlçeye bağlı Melikköy köyünde, O,T, C.T, O,T. ile S.Ç. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Bu sırada olay yerinden araçla geçen Arpaçay Özel İdaresi'nde görevli greyder operatörü A.A'ya kurşun isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırılan A.A, buradaki müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.
Silahlı kavgada bazı araç ve iş yerlerine de kurşun isabet etti.
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