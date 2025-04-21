Rusya ile İran arasında stratejik ortaklık

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ile stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı. 20 yıl süreceği belirtilen ortaklık anlaşmasının 5 yılda bir yenileneceği belirtildi.Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladığı duyuruldu. Yasada; askeri, ekonomik, enerji, güvenlik ve medya alanlarında ortaklaşaca çalışılacağı yer aldı.
ORTAKLIK YENİLENECEK
20 yıl süreceği belirtilen ortaklığın, sonraki beşer yıllık dönemler için otomatik olarak yenileneceği vurgulandı.