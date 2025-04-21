BIST 9.440
DOLAR 38,20
EURO 44,15
ALTIN 4.189,52
HABER /  GÜNCEL

Rusya ile İran arasında stratejik ortaklık

Rusya ile İran arasında stratejik ortaklık

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran ile stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı. 20 yıl süreceği belirtilen ortaklık anlaşmasının 5 yılda bir yenileneceği belirtildi.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladığı duyuruldu. Yasada; askeri, ekonomik, enerji, güvenlik ve medya alanlarında ortaklaşaca çalışılacağı yer aldı.

ORTAKLIK YENİLENECEK

20 yıl süreceği belirtilen ortaklığın, sonraki beşer yıllık dönemler için otomatik olarak yenileneceği vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Binali Yıldırım'dan Özgür Özel"in Halil Falyalı iddialarına yalanlama
Binali Yıldırım'dan Özgür Özel"in Halil Falyalı iddialarına yalanlama
TÜRKSAT 6A uydusu hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz
TÜRKSAT 6A uydusu hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz
Santorini'de gergin bekleyiş: "Ada sulara gömülebilir"
Santorini'de gergin bekleyiş: "Ada sulara gömülebilir"
Galatasaray'da Alvaro Morata, Konyaspor maçında yok! Sebebi ne?
Galatasaray'da Alvaro Morata, Konyaspor maçında yok! Sebebi ne?
Özgür Özel'in 23 Nisan programı belli oldu İmamoğlu tepkisi
Özgür Özel'in 23 Nisan programı belli oldu İmamoğlu tepkisi
Serie A'da bugün oynanacak maçlar ertelendi
Serie A'da bugün oynanacak maçlar ertelendi
Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı
Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı
Samsung, seçili klimalarında 6 yıl garanti fırsatı sunuyor
Samsung, seçili klimalarında 6 yıl garanti fırsatı sunuyor
Gazze’de can kaybı 51 bin 240’a yükseldi
Gazze’de can kaybı 51 bin 240’a yükseldi
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder hakkında yeni açıklama! Kalbin sağ tarafı kasılıyor
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder hakkında yeni açıklama! Kalbin sağ tarafı kasılıyor
İsrail'in alçak planı İsrail basınına sızdı
İsrail'in alçak planı İsrail basınına sızdı
Yemen'deki Husilerden ABD uçak gemilerine saldırı
Yemen'deki Husilerden ABD uçak gemilerine saldırı