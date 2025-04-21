Kastamonu'da hamile kadın korkunç halde bulundu! Kötü koku ekipleri Elif'in cesedine götürdü
Anadolu Ajansı
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Kastamonu'da bir evden yayılan kötü kokunun kaynağı ceset çıktı. Eve giren ekipler hamile olan 28 yaşındaki Elif'i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
Arnavutoğlu Caddesi üzerindeki bir binadan kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Eve giren ekipler, kadının kimliğinin Elif C. (28) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.
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Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının bekar olduğu öğrenildi.
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Ceset, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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