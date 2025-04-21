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Kastamonu'da hamile kadın korkunç halde bulundu! Kötü koku ekipleri Elif'in cesedine götürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kastamonu'da hamile kadın korkunç halde bulundu! Kötü koku ekipleri Elif'in cesedine götürdü

Kastamonu'da bir evden yayılan kötü kokunun kaynağı ceset çıktı. Eve giren ekipler hamile olan 28 yaşındaki Elif'i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Kastamonu'da hamile kadın korkunç halde bulundu! Kötü koku ekipleri Elif'in cesedine götürdü

Arnavutoğlu Caddesi üzerindeki bir binadan kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kastamonu'da hamile kadın korkunç halde bulundu! Kötü koku ekipleri Elif'in cesedine götürdü

Eve giren ekipler, kadının kimliğinin Elif C. (28) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.

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Kastamonu'da hamile kadın korkunç halde bulundu! Kötü koku ekipleri Elif'in cesedine götürdü

Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının bekar olduğu öğrenildi.

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Kastamonu'da hamile kadın korkunç halde bulundu! Kötü koku ekipleri Elif'in cesedine götürdü

Ceset, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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