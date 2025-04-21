Tuzla’da D-100 kara yolu Ankara yönü 12 saat trafiğe kapatılacak

Tuzla’da D-100 kara yolunun Ankara yönü, köprülü kavşakta yapılacak güçlendirme çalışmaları nedeniyle 22 Nisan saat 22.00’den, 23 Nisan saat 10.00’a kadar trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif güney güzergâhından sağlanacak.

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İstanbul Tuzla’da bulunan D-100 kara yolu köprülü kavşağında yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle Ankara yönü yarın gece saatlerinden itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin köprülü kavşakta gerçekleştireceği güçlendirme çalışmaları kapsamında, D-100 kara yolunun Ankara istikameti ile yan yol üzerindeki tüm şeritlerin 22 Nisan Pazartesi günü saat 22.00’den itibaren, 23 Nisan Salı günü saat 10.00’a kadar araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Sürücüler için alternatif güzergâh olarak, D-100 kara yolu üzerindeki Tuzla köprülü kavşağının güneyi kullanılabilecek.

Çalışma süresince sürücülerin yönlendirme tabelalarına dikkat etmeleri ve alternatif yolları tercih etmeleri istendi.