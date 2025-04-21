İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İBB'ye yönelik soruşturmada 'itirafçı' olarak tahliye olan Murat Abbas, Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesinin arkasında Murat Ongun ve Ertan Yıldız olduğunu söyledi. 31 Mart seçimleri öncesinde şirketlerden Ramazan yardımı adıyla para toplama talimatı verdiklerini öne sürdü. Ayrıca, Hollanda'da tekne ve Moda'dan daire alındığı iddialarını da dile getirdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İTİRAFÇI MURAT ABBAS'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, soruşturma kapsamında tutuklanan ve "İtirafçı" olarak 'etkin pişmanlık hükümleri' kapsamında 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' uygulanarak tahliye edilen Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı.

"PROJENİN ARKASINDA MURAT ONGUN VARDI"

İfadesinde Abbas, 2023 senesinde start verilen Dijital Deneyim Merkezi Müzesi projesinin arkasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bulunduğunu ileri sürdü. İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdiği bir görüşme esnasında kullanılan teknolojinin eski olduğunu fark edince durumdan şüphelenmeye başladığını aktaran Abbas, proje için 43 milyon TL'lik harcama yapıldığına ilişkin kayıtların gerçek olmadığını kaydetti. Abbas, harcama detaylarını, "22 milyon TL işçilik, 8 milyon TL cam değişimi, 7 milyon TL, 6 milyon TL'lik kayıtsız ödeme" şeklinde sıraladı.

"DOĞRUDAN 13 MİLYON TL İSTENDİ"

Abbas, ifadesinin devamında ise Ongun ile İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın, Dijital Müze projesinin yüklenici firmasından; 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere doğrudan 13 milyon 250 bin TL talep ettiğini öne sürdü. Abbas söz konusu para transferlerinin Barış Kılıç üzerinden gerçekleştirildiğini de ileri sürdü.

RAMAZAN YARDIMI ADI ALTINDA PARA TOPLAMA TALİMATI

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Yıldız tarafından bazı şirketlerden Ramazan yardımı adı altında doğrudan para toplanması yönünde talimat geldiğini anlatan Abbas, bu talimatın bir toplantıda verildiğini belirtti. Abbas, talimat doğrultusunda bir medya fonu oluşturulduğunu ve Kültür A.Ş.'nin aracı firmaya 9-10 milyon TL gönderdiğini söyledi.

"HOLLANDA'DA TEKNE, MODA'DA EV SATIN ALINDI"

Abbas'ın ortaya attığı iddiaya göre, Sayıştay raporu hazırlanmadan önce 38 milyon TL'lik açık olduğu belirlendi ve Murat Ongun, bu açığın alt yüklenicilere kapattırılacağını söyledi. Bu süreçte İBB Teftiş Kurulu'na resmi dilekçe verdiğini ve dijital müzenin denetlenmesini talep ettiğini aktaran Murat Abbas'a göre, Ongun'un yanında projeye dahil olan Barış Kılıç, Hollanda'da tekne aldı. Abbas'ın yardımcısı da Moda'daki kiralık evini satın aldı.

"İBB'YE OPERASYON ÖNCESİ TOPLANTI YAPILDI, VERECEĞİMİZ İFADELER ANLATILDI"

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' operasyonlarından yaklaşık 15 gün önce İBB yetkililerinin 2 kez avukatlarla birlikte toplantı yaptığını dile getiren Abbas, 9 Mart tarihinde Kültür A.Ş.'de düzenlenen hazırlık toplantısını bir avukatın yönettiğini anlattı.

Bu toplantı sırasında operasyon sonrasından ne şekilde ifade vereceklerinin kendilerine anlatıldığını ifade eden Abbas, "Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Olası operasyonda Kültür A.Ş. özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi. Bu toplantının ardından yardımcım Doğan Hamit Doğruer'den işleyişe dair detayları öğrendim. Ongun'un talimatıyla ihalelerin nasıl şekillendiğini, kimin kazanacağının önceden belirlendiğini ve paraların nasıl aktarıldığını bizzat yardımcım bana söyledi" diye konuştu.

Bu toplantıda İBB'nin belirlediği avukata vekalet verdiğini söyledi.